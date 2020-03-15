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15 марта 2020, воскресенье, 11:12 249
Общество 2020-03-15T11:12:36+02:00
Українські Новини
Россия закрыла ж/д сообщение с Украиной и Молдовой

Россия закрыла ж/д сообщение с Украиной и Молдовой

Ольга Фандорина
Украина, Россия, Молдова, ж/д сообщение, Закрытие границ

Компания "Российские железные дороги" прекращает сообщение с Молдавией и Украиной со вторника, 17 марта, из-за вспышки коронавируса Covid-19. Данная мера является временной, но окончательная дата восстановления сообщения пока неизвестна. Об этом сообщается на сайте компании, также пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В частности, были отменены следующие рейсы в Украину: Москва – Киев, Москва – Одесса, Москва – Николаев, Москва – Львов, Москва – Кривой Рог.

Как сообщали Українські Новини, украинцы не будут проходить обсервацию по возвращению из Европы.

Для украинцев за границей запустили систему "ДРУГ" и смс-ки с алгоритмом действий.

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