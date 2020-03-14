Повний список закритих пунктів переходу кордону

107 пунктів пропуску з діючих 230 призупинять роботу на час карантину в Україні. Про це в ході брифінгу повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передають Українські Новини.

"З 230 діючих пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. Тобто 107 пунктів в період до 3 квітня цього року тимчасово припиняють свою роботу", - заявив Дейнеко.

Також він підкреслив, що 123 пунктів буде досить для того, щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці державного кордону.

Повний список пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, що підлягають тимчасовому закриттю:

Львівька область: Рава-Руська (Жовківський район), Шегині (Мостиський район), Хирів (Старосамбірський район).

Закарпатська область: Малі Селменці (Ужгородський район), Тересва (Тячівський район), Ділове (Рахівський район).

Одеська область: Орлівка (смт Орлівка), Ізмаїл (Ізмаїльський район), Вилкове (Кілійський район), Кілія (Кілійський район), Олексіївка (Кодимський район), Шершенці (Кодимський район), Домниця (Подільський район), Тимкове (Кодимський район), Станіславка (Подільський район), Федосіївка (Окнянський район), Дубове (Окнянський район), Платонове (Окнянський район), Йосипівка (Захарівський район), Павлівка (Захарівський район), Великоплоське (Великомихайлівський район), Слов’яносербка (Великомихайлівський район), Гребеники (Великомихайлівський район), Розалівка (Роздільнянський район), Кучурган (Роздільнянський район), Градинці (Біляївський район), Лісне (Тарутинський район), Серпневе (Тарутинський район), Карабуцени (Тарутинський район), Малоярославець (Тарутинський район), Залізничне (Болградський район), Виноградівка (Болградський район), Долинське (Ренійський район), Болград (Болградський район), Ізмаїл (м. Ізмаїл), Лиманське (Роздільнянський район).

Чернівецька область: Мамалига Чернівецька (Новоселицький район), Подвір’ївка (Кельменецький район), Зелена (Кельменецький район), Кельменці (Кельменецький район), Вашківці (Сокирянський район), Сокиряни (Сокірянський район).

Вінницька область: Ямпіль (м. Ямпіль), Цекинівка (Ямпільський район), Велика Косниця (Ямпільський район), Велика Косниця (Ямпільський район), Грабарівка (Піщанський район), Болган (Піщанський район), Студена (Піщанський район).

Луганська область: Мілове (Міловський район), Сиротине (Троїцький район).

Харківська область: Піски (Дворічанський район), Одноробівка (Золочівський район), Олександрівка (Золочівський район), Вовчанськ (Вовчанський район), Журавлівка (Дергачівський район), Стрілеча (Харківський район), Козача Лопань (Дергачівський район), Сокольники (м. Харків).

Сумська область: Пушкарне (Краснопільський район), Покровка (Краснопільський район), Грабовське (Краснопільській район), Волфіне (Білопільський район), Ворожба (Білопільський район), Рижівка (Білопільський район), Середина-Буда (Середино-Будський район), Суми (м. Суми).

Чернігівська область: Миколаївка (Семенівський район), Деревини (Городнянський район), Ільмівка (Городнянський район), Добрянка (Ріпкинський район), Кам’янка (Ріпкинський район).

Житомирська область: Майдан Копищенський (Олевський район), Озерне (м. Житомир).

Рівненська область: Переброди (Дубровицький район), Вичівка (Зарічненський район), Рівне (м. Рівне).

Волинська область: Самари (Ратнівський район), Тур (Ратнівський район), Гута (Ратнівський район), Піща (Шацький район).

Закарпатська область: Угород (м. Ужгород).

Івано-Франківська область: Івано-Франківськ (м. Івано-Франківськ).

Тернопільська область: Тернопіль (м. Тернопіль).

Хмельницька область: Хмельницький (м. Хмельницький).

Миколаївська область: Кульбакіне (м. Миколаїв), портопункт Миколаївське морське агентство – філіал державної компанії “Укррибпром» (Заводський район).

Донецька область: Маріуполь (м. Маріуполь).

Дніпропетровська область: Кривий Ріг (м. Кривий Ріг).

Черкаська область: Черкаси (м. Черкаси).

Полтавська область: Полтава (м. Полтава).

Херсонська область: Скадовський морський торговельний порт (Скадовський район).

Київська область: Київський річковий порт (м. Київ)

Пункты переходу кордону. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Список пунктів переходу кордону. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Пункти переходу кордону по областям. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Де закривають пункти переходу кордону. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Повний список. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін поки не має наміру вводити обмеження пересування по Україні.

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