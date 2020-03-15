МАУ загрожує штраф до 10% річного доходу через різке підвищення цін на авіаквитки

Після того, як МАУ різко підвищила ціни на квитки за добу до закриття кордону України,

Про це у Facebook повідомив голова Київського теруправління Олексій Хмельницький, передають Українські Новини.

Він повідомив, що в управління надійшло ряд повідомлень громадян, що МАУ в умовах надзвичайної ситуації, після оголошення про припинення з 17 березня-міжнародного пасажирського сполучення через пандемію коронавірусу COVID-19 різко підняв ціни на авіаквитки.

Зокрема, за даними заявників, квиток економ-класу Лондон Київ 15 березня коштує 24 тис. гривень, тоді як напередодні він коштував менше 10 тис. гривень.

"АМКУ вивчить ці факти, і в разі встановлення порушень конкурентного законодавства, покарає порушника. Нагадуємо, Комітет може накласти штраф у розмірі до 10% річного прибутку (доходу – ред) компанії", - відзначає Хмельницький.

Він закликає громадян, які постраждали через різке підвищення цін надавати інформацію в Київське обласне теруправління АМКУ (а також квитки, чеки оплати та інші документи про перельоти).

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Евакуація громадян буде проводиться окремими рейсами за погодженням з урядом.

Тим часом Польща також закрила кордон для українців.