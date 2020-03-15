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15 березня 2020, неділя, 14:27 24
Економіка 2020-03-15T15:15:01+02:00
Українські Новини
МАУ загрожує штраф до 10% річного доходу через різке підвищення цін на авіаквитки

МАУ загрожує штраф до 10% річного доходу через різке підвищення цін на авіаквитки

Таня Войтюк
МАУ, авіаквитки, Коронавірус, закриття кордону
Літак МАУ
Літак МАУ

Після того, як МАУ різко підвищила ціни на квитки за добу до закриття кордону України, Київське обласне територіальне управління Антимонопольного комітету почало вивчати факт стрибка в цінах авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" після оголошення про припинення міжнародного авіасполучення з 17 березня.

Про це у Facebook повідомив голова Київського теруправління Олексій Хмельницький, передають Українські Новини.

Він повідомив, що в управління надійшло ряд повідомлень громадян, що МАУ в умовах надзвичайної ситуації, після оголошення про припинення з 17 березня-міжнародного пасажирського сполучення через пандемію коронавірусу COVID-19 різко підняв ціни на авіаквитки.

Зокрема, за даними заявників, квиток економ-класу Лондон Київ 15 березня коштує 24 тис. гривень, тоді як напередодні він коштував менше 10 тис. гривень.

"АМКУ вивчить ці факти, і в разі встановлення порушень конкурентного законодавства, покарає порушника. Нагадуємо, Комітет може накласти штраф у розмірі до 10% річного прибутку (доходу – ред) компанії", - відзначає Хмельницький.

Він закликає громадян, які постраждали через різке підвищення цін надавати інформацію в Київське обласне теруправління АМКУ (а також квитки, чеки оплати та інші документи про перельоти).

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Евакуація громадян буде проводиться окремими рейсами за погодженням з урядом.

Тим часом Польща також закрила кордон для українців.

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