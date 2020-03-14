Польша закрыла границу для украинцев: какие КПП не работают и кто сможет въехать

После того, как Польша объявила режим эпидемической угрозы и закрыла границы, страна закрывает свои пункты пропуска для украинцев.

Об этом сообщает "Нова митниця" в Facebook.

Запрет на въезд начинает действовать с 0 часов 15 марта.

Список пунктов пропуска, через которые украинцы проезжать пока не смогут.

Долгобычев - Угринов - автомобильный,

Зосин - Устилуг - автомобильный,

Хребенное - Рава-Русская - железнодорожный,

Медика - Шегини - автомобильный/пешеходный,

Кросценко - Смельница - автомобильный,

Кросценко - Хыров - железнодорожный,

Будомеж - Грушев - автомобильный.

Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.

Как сообщает со ссылкой на распоряжение Министерства внутренних дел Польши "Европейская правда", границу смогут пересечь только граждане Польши; иностранцы, которые находятся в браке или являющимися детьми граждан Польши или остаются под постоянным попечительством граждан Польши; иностранцы с Картой поляка; лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей; иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша; иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, которые имеют разрешение на работу, сезонное разрешение на работу, поручение иностранцу о выполнении работы на территории Республики Польша.

В особо обоснованных случаях, не указанных выше, командир пограничной службы после получения согласия начальника пограничной службы может позволить иностранцу въехать на территорию Республики Польша в режиме, определенном в законе от 12 декабря 2013 года об иностранцах.

Запрет не коснется грузовых перевозок. Остановка международного авиасообщения также состоится в ночь с 14 на 15 марта.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 на 2 недели для иностранных граждан.