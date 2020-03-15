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15 березня 2020, неділя, 14:19 15
Суспільство 2020-03-15T14:20:46+02:00
Українські Новини
Алкоголь не врятує від коронавірусу, - головний санітарний лікар

Алкоголь не врятує від коронавірусу, - головний санітарний лікар

Валерия Драгомирова
Алкоголь, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні
Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

Для того, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом, на який захворіли понад 156 тис. осіб, Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям доказові методи профілактики, в які не входить алкоголь.

Про це сказав заступник глави МОЗ головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає УП.

Відповідаючи на питання журналістів, чи допоможуть в профілактиці коронавірусу певні "народні методи", як то вживання часнику або дихальні вправи, Ляшко сказав, що часник не є доказовим доказовим методом профілактики, але рекомендував як мінімум 5 разів на день вживати овочі і фрукти.

"Сьогодні діють тільки доказові методи профілактики, які ми не втомлюємося повторювати. Це в першу чергу – дистанція не менше півтора метра, по-друге – чисті руки, не торкаємося брудними руками слизових оболонок, через які ми можемо передати збудник, по-третє – здоровий спосіб життя: здоровий і тривалий сон не менше семи годин, ніякого алкоголю", - сказав він.


За словами Ляшка, надалі вживання алкогольних напоїв пригнічує нашу імунну систему і організм стає більш сприйнятливим до проникнення мікроорганізмів і вірусів.

Раніше Українські Новини писали, що робити, якщо запідозрили у себе коронавірус а також чи діє коронавірус на дітей і чи передається від вагітних до дітей.

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