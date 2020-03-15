Як поліпшити англійську за три тижні карантину

Під час карантину в Україні, який триватиме мінімум до 3 квітня, можна не тільки переглянути фільми і серіали, а також поліпшити свою англійську. Українські Новини розкажуть про корисні додатки і лайфхаки для вивчення мови.

Програми для запам'ятовування англійських слів

Easy Ten для Android або iOS. А також Fun easy learn English для Android або Words для iOS.

Кожен із зазначених додатків містить кілька тисяч слів англійською мовою. Всі слова розбиті на групи і підгрупи, в кожній підгрупі зібрано 5-10 слів. Ця лексика буде опрацьовуватися за допомогою декількох видів завдань. Вам треба буде підібрати картинку до слова, перекласти його, написати під диктовку, вставити пропущені букви і т. д. Таким чином, ви кілька разів повторюєте слово, запам'ятовуєте його звучання і написання.

Флешкарти Anki

Це додаток для запам'ятовування англійських слів є у версії для Android і iOS. Флешкарти — це сучасний аналог класичних карток для вивчення англійських слів на планшеті і телефоні. Ви позбавляєтеся від необхідності самостійно шукати слова, адже вам запропонують готові набори для скачування.

Як поліпшити розуміння англійської на слух за допомогою гаджета





Дивимося відеоролики

Відеоматеріали підійдуть для візуалів, кому крім прослуховування голосу в голові важливо ще і бачити картинку. На смартфон або планшет можна завантажити цікаві відеоролики або чергову серію вашого улюбленого серіалу.

Слухаємо пісні англійською

Це, скоріше, розвага, але й улюблені пісні можуть допомогти вам навчитися розуміти англійську на слух. Якщо ви будете слухати пісню та одночасно вивчати її текст, то розвага перетвориться в цікаві вправи з аудіювання. До того ж, ви можете вивчити кілька нових слів, що буде зовсім не зайвим. Вивчати тексти пісень ви можете на сайтах azlyrics.com або amalgama-lab.com.

Як попрацювати над читанням за допомогою мобільних пристроїв





Читаємо новини

Читання новин англійською — відносно просте, але дуже корисне завдання. Порівняно з читанням художньої літератури, часу це забирає небагато, зате ви зможете не просто почитати англійською, але і дізнатися нові слова, а також останні події в світі. Можна користуватися додатками Newsroom: News Worth Sharing або BBC News для Android і Newsy або BBC News для iOS.

Читаємо цікаві пости

Підпишіться на акаунти для вивчення англійської в Instagram або Twitter і читайте їх пости. Вам знадобляться як замітки англійською, так і поради з вивчення мови. В Instagram можна підписатися на аккаунт вашого кумира — англомовного співака чи актора або аккаунт цікавої вам тематики. Наприклад, якщо вас завжди вабив космос, підпишіться на Instagram NASA.

Читаємо книги англійською

Можна встановити додаток для читання Moon+Reader для Android і iBooks для iOS. Також можна скачати книги безкоштовно на сайтах english-easy-ebooks.com або english-e-books.net.

Раніше Українські Новини писали, чим зайнятися на карантині.