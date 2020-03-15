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15 березня 2020, неділя, 09:23 11
Вибори 2020-03-15T11:00:01+02:00
Українські Новини
В окрузі №179 на Харківщині почались вибори депутата ВР: дільниці відкрилися вчасно

В окрузі №179 на Харківщині почались вибори депутата ВР: дільниці відкрилися вчасно

Варвара Горобець
Харківська область, Проміжні вибори в Раду, округ 179
Вибори в Раду. Фото: prm.ua
Вибори в Раду. Фото: prm.ua

У неділю, 15 березня, о 8:00 в одномандатному виборчому окрузі №179 у Харківській області почалося голосування на проміжних виборах депутата Верховної Ради, під час якого буде вжито превентивні заходи для запобігання поширенню коронавирусної інфекції Covid-19. Триватиме голосування до 20:00.

Вибори проходять у зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Фурмана, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обласної державної адміністрації.

Округ №179 включає місто Лозова, а також Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони Харківської області.

Близько 147 тис. виборців округу зможуть проголосувати на 189 дільницях. Їм треба вибрати депутата з 37 кандидатів. Обраним стане той кандидат, який отримає більше голосів виборців порівняно з іншими.

Центральна виборча комісія має встановити результати виборів до 30 березня включно. Це будуть останні вибори, які пройдуть за мажоритарною системою, оскільки 1 січня набув чинності Виборчий кодекс, який передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими списками.

Як повідомляє поліція Харківської області, виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно.

"Для забезпечення охорони громадського порядку під час виборчого процесу на дільницях і в місцях розташування виборчих комісій залучено 480 поліцейських і 50 співробітників Національної гвардії України", – йдеться в повідомленні поліції.

Поліція також просить громадян дотримуватися громадського порядку, закону і правил поведінки на виборчих дільницях.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня Кабмін запровадив в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19), що забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше людей.

Через це ЦВК зібрався на засідання і зазначив, що Конституція не дозволяє обмеження права громадян обирати і бути обраним, а рішення Кабміну про введення карантину містить виняток – заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади. Для запобігання поширенню коронавірусу під час виборів в окрузі №179 ЦВК закликав харківську владу забезпечити дільниці для голосування дезінфекційними та антисептичними засобами.

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