Выборы в 179 округе на Харьковщине состоятся, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия заявила, что выборы могут отменяться только при введении военного или чрезвычайного положения, поэтому промежуточные выборы народного депутата в 179 округе в Харьковской области состоятся. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

В сообщении отмечается, что в соответствии с Конституцией Украины оснований для отмены выборов нет.

"Принимая во внимание положения статей 38, 64 и 69 Конституции Украины, а также то, что конституционное право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти не может быть ограничено, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (чрезвычайный и военное положение), промежуточные выборы народного депутата Украины 15 марта 2020 года в ОВО № 179 состоятся", - сообщает ЦИК.

Вместе с тем, в ходе заседания Центральная избирательная комиссия приняла постановление "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время организации и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179".

"У нас сегодня нет оснований говорить об ограничении избирательных прав граждан и отмене избирательного процесса, предусмотренных Конституцией Украины лишь в условиях введения чрезвычайного и военного положения. Но, с другой стороны, Комиссия должна принять превентивные меры, разъяснить порядок действий в сложившейся ситуации, для того, чтобы выборы прошли спокойно. И мы надеемся на ответственное отношение избирателей и членов избирательных комиссий как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих", - отметил во время обсуждения этого решения Председатель Комиссии Олег Диденко.

Указанным постановлением Комиссия рекомендовала окружной и участковым избирательным комиссиям принять ряд мер, направленных на профилактику и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и установления итогов голосования. А также - обратилась к облгосадминистрации, соответствующим районным государственным администрациям и органам местного самоуправления относительно надлежащей организации этих мероприятий.

В Харьковской области нет отказов членов участковых избирательных комиссий от участия в избирательном процессе на 179 округе из-за карантина. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя ОИК 179 Александр Коновал.

"Наш ответ оруженосцам корон и вирусов, трусам и паникерам. Большая часть бюллетеней роздана. Никаких масок. Все работают - никакой паники. Ни одного отказа по причине перепуга", - написал Коновал.