подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 марта 2020, пятница, 13:17 1369
Выборы 2020-03-13T14:30:04+02:00
Українські Новини
Выборы в 179 округе на Харьковщине состоятся, - ЦИК

Выборы в 179 округе на Харьковщине состоятся, - ЦИК

Петр Стуженко
Внеочередные выборы, ЦИК, Коронавирус, Центральная избирательная комиссия Украины
ЦИК. Фото: Укрфото
ЦИК. Фото: Укрфото

Центральная избирательная комиссия заявила, что выборы могут отменяться только при введении военного или чрезвычайного положения, поэтому промежуточные выборы народного депутата в 179 округе в Харьковской области состоятся. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

В сообщении отмечается, что в соответствии с Конституцией Украины оснований для отмены выборов нет.

"Принимая во внимание положения статей 38, 64 и 69 Конституции Украины, а также то, что конституционное право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти не может быть ограничено, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (чрезвычайный и военное положение), промежуточные выборы народного депутата Украины 15 марта 2020 года в ОВО № 179 состоятся", - сообщает ЦИК.

Вместе с тем, в ходе заседания Центральная избирательная комиссия приняла постановление "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время организации и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179".

"У нас сегодня нет оснований говорить об ограничении избирательных прав граждан и отмене избирательного процесса, предусмотренных Конституцией Украины лишь в условиях введения чрезвычайного и военного положения. Но, с другой стороны, Комиссия должна принять превентивные меры, разъяснить порядок действий в сложившейся ситуации, для того, чтобы выборы прошли спокойно. И мы надеемся на ответственное отношение избирателей и членов избирательных комиссий как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих", - отметил во время обсуждения этого решения Председатель Комиссии Олег Диденко.

Указанным постановлением Комиссия рекомендовала окружной и участковым избирательным комиссиям принять ряд мер, направленных на профилактику и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и установления итогов голосования. А также - обратилась к облгосадминистрации, соответствующим районным государственным администрациям и органам местного самоуправления относительно надлежащей организации этих мероприятий.

В Харьковской области нет отказов членов участковых избирательных комиссий от участия в избирательном процессе на 179 округе из-за карантина. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя ОИК 179 Александр Коновал.

"Наш ответ оруженосцам корон и вирусов, трусам и паникерам. Большая часть бюллетеней роздана. Никаких масок. Все работают - никакой паники. Ни одного отказа по причине перепуга", - написал Коновал.

Больше новостей о: Внеочередные выборы ЦИК Коронавирус Центральная избирательная комиссия Украины

Новой "врадиевки" не избежать, если власть сорвет ...
ЦИК рассказал как в воскресенье проведет довыборы ...
За Савченко проголосовали 8 человек на выборах в Р...
Информацию о запрете приема пациентов с симптомами...
В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят
Емец инициирует созыв внеочередного заседания Рады из-за коронавируса
Новости
Из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд 14:27
ХТЗ Ярославского отчитался о росте бизнес-показателей за 2019 год, и обнародовал планы на 2020-й 14:12
Брифинг СНБО. Скриншот видео
СНБО решает, закрывать ли границы и авиасообщение: онлайн-трансляция брифинга 14:11
Украинским строителям раздадут маски, антисептики и термометры 14:02 Пресс-релиз
Бойко хочет, чтоб Украина разрешила гражданам не платить за коммуналку и кредиты на жилье из-за карантина 13:59
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok