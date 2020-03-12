ЦВК сьогодні вирішить як проводити вибори в 179 окрузі в умовах карантину

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в четвер розгляне питання заходів щодо запобігання поширенню коронавіруса (COVID-19) під час проведення 15 березня проміжних виборів депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область).

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передають Українські Новини.

"12 березня, орієнтовно о 16:00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається розгляд питань, зокрема про заходи по запобіганню поширення коронавірусної інфекції Covid-19 під час організації та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 в одномандатному виборчому окрузі №179", - сказано в ньому.

Вибори відбудуться 15 березня у зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Фурмана, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обласної державної адміністрації.

У виборах беруть участь 37 кандидатів.

ЦВК має встановити результати виборів до 30 березня включно.

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