підписатися на розсилку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 березня 2020, четвер, 14:38 10
Вибори 2020-03-12T16:30:03+02:00
Українські Новини
ЦВК сьогодні вирішить як проводити вибори в 179 окрузі в умовах карантину

ЦВК сьогодні вирішить як проводити вибори в 179 окрузі в умовах карантину

Анна Рудык
Карантин, ЦВК, Карантин в Україні
ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в четвер розгляне питання заходів щодо запобігання поширенню коронавіруса (COVID-19) під час проведення 15 березня проміжних виборів депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область).

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передають Українські Новини.

"12 березня, орієнтовно о 16:00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається розгляд питань, зокрема про заходи по запобіганню поширення коронавірусної інфекції Covid-19 під час організації та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 в одномандатному виборчому окрузі №179", - сказано в ньому.

Вибори відбудуться 15 березня у зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Фурмана, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обласної державної адміністрації.

У виборах беруть участь 37 кандидатів.

ЦВК має встановити результати виборів до 30 березня включно.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус підозрюють у ще одного українця, який повернувся з Польщі.

Також повідомлялося, чому не варто панікувати і порожні полиці магазинів через карантин.

Більше новин про: Карантин ЦВК Карантин в Україні

МЗС готує евакуацію ще десятьох українців з Китаю
Під час карантину банківська система працюватиме у звичайному режимі
Новини
Чемпіонати Іспанії та Італії йдуть на карантин через коронавіруса 16:32
УЄФА в оперативновому порядку буде вирішувати, що робити з європейським футболом через пандемію COVID-19 16:15
Коронавірус може призвести до уповільнення економічної активності в Україні, - НБУ 16:00
Мінекономіки планує посилити боротьбу з нелегальним обігом тютюну 15:55
У системі прокуратури є люди, які готові проявити політичну волю заради правосуддя, - Давид Сакварелідзе 15:53
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
Світ на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, – Білецький 18:56
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
Курс долара в обмінниках злетів на 80 копійок
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok