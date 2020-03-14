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14 березня 2020, субота, 23:51 18
Суспільство 2020-03-15T01:45:01+02:00
Українські Новини
Український дипломат за кордоном заразився коронавірусом

Український дипломат за кордоном заразився коронавірусом

Елена Новикова
Коронавірус, Пандемія коронавірусу, український дипломат, Зараження коронавірусом
Коронавірус. Скріншот відео ВВС
Коронавірус. Скріншот відео ВВС

Український дипломат заразився коронавірусом Covid-19, яким інфікувалися 145 369 осіб по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

"Україна захищає всіх своїх громадян всередині країни та за її межами. Зокрема, і наших колег з дипломатичної служби. На жаль, у нас вже зафіксовано перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти здатну мережу допомоги українцям по всьому світу", - йдеться в повідомленні, посилаючись на слова міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Так, Міністерство закордонних справ повідомляє, що закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень з неділі, 15 березня, до п'ятниці, 20 березня 2020 року включно, переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи із зверненнями громадян та посилену обробку запитів громадян.

Особлива форма роботи передбачає, що дипустанови за кордоном продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов'язані з пандемією.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців озвучив план дій, якого слід дотримуватися до нормалізації ситуації з коронавірусом.

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