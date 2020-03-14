На марш патріотів у Києві прийшло 5 тисяч людей

У суботу, 14 березня, близько 5 тис. осіб взяло участь в марші патріотів до Дня добровольця у Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Публічну безпеку в центрі столиці забезпечували співробітники поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та рятувальники. Загалом у заходах взяли близько 5 тис. осіб", - йдеться в ньому.

Наголошується, що грубих порушень зафіксовано не було.

Марш у Києві. Фото: пресслужба Нацполиции.

Марш патріотів у Києві. Фото: прес-служба Нацполиции

Марш до Дня добровольців. Фото: Країна

Марш патріотів до Дня добровольця. Фото: Країна

Марш. Фото: КраїнаЯк повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів заснувати нагороду учасникам добровольчого руху.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський у відеозверненні до українців заборонив проводити мітинги до того моменту, поки в Україні не стабілізується ситуація з пандемією коронавірусу Covid-19.

За час розповсюдження коронавірусу Covid-19 зареєстровано 145 369 випадків зараження. Завершили лікування від коронавірусу 71 689 осіб. Тільки в Італії за добу кількість хворих збільшилася на 5198 осіб.