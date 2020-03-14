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14 марта 2020, суббота, 12:53 5998 Дополнено
Общество 2020-03-14T12:53:30+02:00
Українські Новини
В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция

В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция

Надежда Комендантова
Митинг, Добровольцы, карантин в Киеве, Карантин из-за коронавируса

В то время, как в Украине запретили митинги для охраны здоровья украинцев, 14 марта, в день добровольца в центре Киева, на Михайловской площади собрались ветераны добровольческих формирований. Они пройдут маршем в правительственный квартал.

На акцию собралось более 1000 человек, сообщает Информатор.

От Михайловской площади шествие направится к Офису Президента и пройдут через Майдан Независимости, аллею Небесной Сотни, улицы Грушевского, Шелковичная, Институтская, Банковой. Шествие будут сопровождать сотрудники полиции, нацгвардии и ГСЧС. Экстренные службы будут работать в усиленном режиме.

Собрались ветераны АЗОВа, Правого сектора, батальона Донбасс и других добробатов. Все проходит спокойно и без провокаций. На импровизированной сцене выступают музыканты. 

Издание отмечает, что в связи с карантином в Киеве должны были отменить все массовые мероприятия, но на данную акцию все равно собираются люди. Организаторы акции подчеркивают: никаких судебных запретов на проведение мероприятий ко Дню добровольца нет. Утром 14 марта на сайте мэрии появилась информация о том, что мероприятие отменили.

День добровольца установила 17 января 2017 года Верховная Рада Украины. Именно 14 марта в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

(Новость дополнена)

Тем временем, Президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров учредить награду участникам добровольческого движения.

"Обращаюсь к Кабинету Министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения погибших во время боевых действий на востоке Украины. Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", - написал он.

Также, Президент отметил, что сегодня, в День украинского добровольца, крайне важно сохранять светлую память о них.

Он отметил, что подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", который Верховная Рада приняла 4 декабря 2019 года.

Этот закон предусматривает предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в ООС.

Зеленский подчеркнул, что первые удостоверения участника боевых действий уже получили герои-добровольцы.

Он также поблагодарил тех, кто продолжает добровольно помогать защищать Украину.

Напомним, ранее Зеленский записал обращение к украинцам из-за коронавируса. 

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В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция
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