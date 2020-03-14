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14 березня 2020, субота, 20:23 14
Кабмін 2020-03-14T21:30:01+02:00
Українські Новини
Для українців за кордоном запустили систему "ДРУГ": що це і як працює

Для українців за кордоном запустили систему "ДРУГ": що це і як працює

Елена Новикова
Друг, Міністерство закордонних справ, Дмитро Кулеба, Евакуація українців, Система ДРУГ
Система
Система "ДРУГ". Скріншот: friend.mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає українців реєструватися у системі "ДРУГ" (Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон) для формування списків для евакуації в Україну після 17 березня, коли в країні закриють кордони.

Про це він повідомив на брифінгу в суботу за результатами засідання Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Зараз, користуючись нагодою, я хочу закликати всіх українців, які опинилися за кордоном, реєструватися в системі Міністерства закордонних справ "ДРУГ",- сказав він.

Кулеба зазначив, що якщо українці не зможуть повернутися в країну до 17 березня, ця система стане основою для формування списків для подальшої евакуації громадян.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів повідомив про намір евакуювати українців з Італії через спалах коронавірусу Covid-19.

За добу в Італії кількість хворих на коронавірус  Covid-19 збільшилася на 5198 осіб. Померли 439 людини, а вилікувались від нового захворювання 394 особи.

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Для українців за кордоном запустили систему "ДРУГ": що це і як працює
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