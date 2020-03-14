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14 березня 2020, субота, 06:30 18
Фінанси 2020-03-14T08:30:01+02:00
Українські Новини
Курс НБУ: гривня продовжує падати

Курс НБУ: гривня продовжує падати

Елена Новикова
Валюта, Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні до долара
Гроші. Гривні. Фото: hvylya.org
Гроші. Гривні. Фото: hvylya.org

В той час, як в обінниках київських банків 13 березня курс продажу долара знизився до 26,6259 UAH/USD, а курс купівлі – підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 березня, на 23,10 коп. до 26,0890 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,5095
1 долар США 26,0890
1 швейцарський франк 27,3355
10 ієн 2,4330
10 російських рублів 3,5941
1 євро 28,9901

Як повідомляли Українські Новини, 13 березня в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі євро знизився на 13,93 коп. до 28,8209 UAH/EUR, курс продажу знизився на 37,04 коп. до 29,7588 UAH/EUR.

Раніше повідомлялося про те, що у НБУ розповіли, що будуть знезаражувати гривневі банкноти, а також про те, що коронавірус може призвести до уповільнення економічної активності в Україні.

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