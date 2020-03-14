Курс НБУ: гривня продовжує падати

В той час, як в обінниках київських банків 13 березня курс продажу долара знизився до 26,6259 UAH/USD, а курс купівлі – підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 березня, на 23,10 коп. до 26,0890 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,5095 1 долар США 26,0890 1 швейцарський франк 27,3355 10 ієн 2,4330 10 російських рублів 3,5941 1 євро 28,9901

Як повідомляли Українські Новини, 13 березня в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі євро знизився на 13,93 коп. до 28,8209 UAH/EUR, курс продажу знизився на 37,04 коп. до 29,7588 UAH/EUR.

Раніше повідомлялося про те, що у НБУ розповіли, що будуть знезаражувати гривневі банкноти, а також про те, що коронавірус може призвести до уповільнення економічної активності в Україні.