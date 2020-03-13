Всім націоналістам, що напали на Сивохо, суд обрав запобіжні заходи

Печерський районний суд Києва обрав особисте зобов'язання Юрію Краплі та Сергію Тамаріну, двом підозрюваним у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності та нападі на радника секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Прокуратура просила суд обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд вирішив відмовити в задоволенні даного клопотання, застосувавши при цьому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Таким чином, Тамарін і Крапля зобов'язані з'являтися до суду, до слідчого і прокурора на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати Київ і Київську область без попередження слідства, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня представники "Національного корпусу" зірвали презентацію Нацплатформы примирення та єдності і штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки й оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо.

Також підозрюваного у зриві презентації Національної платформи Олександра Демидова відправили під цілодобовий домашній арешт.