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13 березня 2020, пʼятниця, 21:43 11
Судова влада 2020-03-13T22:45:01+02:00
Українські Новини
Всім націоналістам, що напали на Сивохо, суд обрав запобіжні заходи

Всім націоналістам, що напали на Сивохо, суд обрав запобіжні заходи

Елена Новикова
Суд, Платформа, Сергій Сивохо, Сергій Тамарін, Юрій Капля, Особисте зобов'язання
Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо
Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо

Печерський районний суд Києва обрав особисте зобов'язання Юрію Краплі та Сергію Тамаріну, двом підозрюваним у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності та нападі на радника секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Прокуратура просила суд обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд вирішив відмовити в задоволенні даного клопотання, застосувавши при цьому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Таким чином, Тамарін і Крапля зобов'язані з'являтися до суду, до слідчого і прокурора на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати Київ і Київську область без попередження слідства, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня представники "Національного корпусу" зірвали презентацію Нацплатформы примирення та єдності і штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки й оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо.

Також підозрюваного у зриві презентації Національної платформи Олександра Демидова відправили під цілодобовий домашній арешт.

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