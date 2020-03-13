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13 марта 2020, пятница, 21:02 504 Исправлено
Судебная власть 2020-03-13T21:16:53+02:00
Українські Новини
Одному из напавших на Сивохо избрали меру пресечения

Одному из напавших на Сивохо избрали меру пресечения

Ольга Фандорина
Суд, Домашний арест, Платформа, Сергей Сивохо
Сивохо. Фото: facebook.com/sergij.rudenko
Сивохо. Фото: facebook.com/sergij.rudenko

Печерский районный суд Киева избрал личное обязательство Александру Демидову, подозреваемому в срыве презентации Национальной платформы примирения и единства и нападении на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо. Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд решил отказать в удовлетворении данного ходатайство, применив при этом меру пресечения в виде личного обязательства.

В свою очередь адвокат заявил, что будет подавать апелляцию. Сегодня также суд планирует избрать меры пресечения для еще 2 подозреваемых - Сергею Тамарине и Юрию Капле.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта представители "Национального корпуса" сорвали презентацию Нацплатформы примирения и единства и толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо. После этого 15 человек было задержано. Сивохо решил создать Национальную платформу примирения и единства.

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