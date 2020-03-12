Фото дня: Сивохо на полу

Неизвестные сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства и толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

Фото Сивохи обнародовал Сергей Руденко в социальной сети Facebook.

"Первый шаг Сивохо к примирению", - подписал он фото.

Как видно на трансляции события, неизвестные называли Сивохо предателем, выкрикивали: "Где ты был в 2014 году?"

Когда Сивохо покидал зал, его толкнули в спину и он упал, но вскоре поднялся.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришел сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам! Мир нам", - заявил советник секретаря СНБО в социальной сети Facebook.

Сивохо упал. Фото: facebook.com/sergij.rudenko

Как сообщали Українські Новини, Сивохо решил создать Национальную платформу примирения и единства.

Тем временем на Донбассе 11 марта ранен украинский военный.

За сутки 10 марта в зоне ООС 7 украинских военнослужащих получили ранения, 3 - погибли, 2 получили боевую травму.