Ізоляція і покарання за порушення карантину: МОЗ показав закон про коронавірус

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець ініціює позачергове засідання Верховної Ради для голосування за законопроект, який передбачає низку заходів щодо захисту і протидії пандемії коронавіруса COVID-19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Відповідну ініціативу міністр озвучив перед засіданням Кабінету Міністрів України 13 березня. Законопроєкт, підготовлений у Міністерстві охорони здоров'я, передбачає спрощення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, що дозволить прискорити процес закупівлі засобів індивідуального захисту і тестсистем. Він передбачає можливість працівникам виконувати роботу вдома. Законопроєкт також передбачає заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 людей і заборону на проведення заходів державного нагляду і контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням і боротьбою з коронавірусом. Крім того, проєктом закону передбачено посилення контролю в'їзду та виїзду з України. У ньому також прописано алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції й відповідальності за недотримання карантину. Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксована перша смерть від коронавіруса Covid-19. Нагадаємо, Київ замовив ще 100 тис. експрес-тестів на коронавірус і Українські Новини писали, в яких лікарнях можна безкоштовно перевіритися на наявність COVID19. Тест-системи доступні в 7 лікарнях.