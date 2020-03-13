Ізоляція і покарання за порушення карантину: МОЗ показав закон про коронавірус

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець ініціює позачергове засідання Верховної Ради для голосування за законопроект, який передбачає низку заходів щодо захисту і протидії пандемії коронавіруса COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Відповідну ініціативу міністр озвучив перед засіданням Кабінету Міністрів України 13 березня.

Законопроєкт, підготовлений у Міністерстві охорони здоров'я, передбачає спрощення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, що дозволить прискорити процес закупівлі засобів індивідуального захисту і тестсистем.

Він передбачає можливість працівникам виконувати роботу вдома.

Законопроєкт також передбачає заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 людей і заборону на проведення заходів державного нагляду і контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням і боротьбою з коронавірусом.

Крім того, проєктом закону передбачено посилення контролю в'їзду та виїзду з України.

У ньому також прописано алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції й відповідальності за недотримання карантину.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксована перша смерть від коронавіруса Covid-19.