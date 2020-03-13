Глава МАУ звинуватив у брехні Антона Гуру, який спровокував паніку навколо рейсу "Мілан-Київ"

У той час, як у трьох іноземців, які прилетіли рейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з Мілана в Киев не знайшли коронавырус, глава МАУ Євген Дихне звинуватив у брехні блогера Антона Гуру, який спровокував паніку навколо цього рейсу. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Євген Дихне повідомив, що Антон Гура прилетів до Мілана 12 березня, але через відсутність підтвердження можливості превиванія в країні і відсутність чіткої мети поїздки, його не пустили до Шенгенської зони і відправили назад до Києва найближчим рейсом від 12 березня. Це означає, що бачити Мілан пустим у Антона Гури не було можливості.

Також глава МАУ уточнив, що бортпровідники не мають права давати пасажирам медпрепарати, тому єгиптянам вони жарознижувальну не давали. На борт завантажуються засоби індивідуального захисту для членів екіпажу: індивідуальні маски і рукавички, плюс дезінфектори для екіпажу і пасажирів в туалетних кімнатах. А при виявленні у пасажирів симптомів інфекційного / вірусного захворювання, в тому числі симптомів ГРВІ, бортпровідники повідомляють про це пілотам, які, в свою чергу, за 30 хвилин до посадки повідомляють про це наземним службам. Саме такі дії були здійснені екіпажем.

На заяву про те, що на стійці реєстрації в аеропорту Мальпенса всі хворі і кашляють, Євген Дихне повідомив, що в аеропорту на реєстрації було виявлено 10 пасажирів з підозрілими ознаками захворювання, вони були зняті з рейсу і не допущені до польоту.

Згідно з регламентом аеропорту Мальпенса, температурний скринінг в обов'язковому порядку проводиться співробітниками медичної служби всім пасажирам, що вилітають в нон-Шенген зони. Температурний скринінг в Мілані проводився також на даному рейсі.

По прибуттю в аеропорт "Бориспіль" першими на борт піднялися медичні співробітники. Медичний контроль і температурний скринінг був проведений начальником санітарно-карантинного пункту в аеропорту "Бориспіль" Шаріповим Ю. М. з помічником для всіх пасажирів, бортпровідників та пілотів прямо на борту повітряного судна.

"Протягом 15-20 хв проводився замір температури пасажирів при закритих вхідних дверях. Після виконання процедури, основна частина пасажирів (за винятком 3-х) була відправлена автобусами в термінал. 3 пасажири з підозрою на захворювання вирушили в кареті швидкої допомоги в інфекційне відділення Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, де вони знаходяться в даний момент. Лабораторний тест для 3-х пасажирів, які вчора були зняті з міланського рейсу з підозрами на коронавірус, негативний", - повідомив Євген Дихне.

Також він додав, що після виходу пасажирів і членів екіпажу з борту була проведена процедура дезінфекції, яка включає санітарну обробку поверхонь кабіни, салонів, відсіків, багажних відділень; експозицію при закритих дверях і люках; провітрювання при відкритих дверях і люках.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні підтвердили два нових випадки заражения коронавірусом. Інфікувалися чоловік з Чернівецької області і жінка пенсійного віку з Житомирської області.

13 березня стало відомо, що пенсіонерка вмерла.