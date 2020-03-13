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13 березня 2020, пʼятниця, 17:00 6
Суспільство 2020-03-13T17:30:02+02:00
Українські Новини
У Запоріжжі зафіксували випадок захворювання на кір

У Запоріжжі зафіксували випадок захворювання на кір

Елена Новикова
захворюваність на кір, кір, ЗАЕС, Захворювання
Шприц. Фото: pixabay
Шприц. Фото: pixabay

В той час, як в оголосили карантин в Україні  у зв'язку з поширенням коронавіруса по світу, на Запорізькій атомній електростанції зафіксували випадок інфікування кором. Про це Українським Новинам повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі, передають Українські Новини.

Зокрема, захворів працівник ЗАЕС.

"Захворів працівник АЕС 1974 р. Госпіталізований 6 березня", - йдеться в повідомленні.

Лабораторні дослідження підтвердили діагноз.

Даних про щеплення на хворого немає.

На підприємстві і серед контактних членів сім'ї хворого проводять протиепідемічні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я заперечує той факт, що ті, хто має щеплення від кору, не хворіє на коронавірус. За даними МОЗ, немає медичних підтверджень цього факту.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що щеплені від кору громадяни майже не хворіють коронавірусом. Також Олексій Данілов повідомив, що українські вчені спілкуються з головними науковими центрами, які занимаютися створенням вакцини від коронавірусу Covid-19.

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