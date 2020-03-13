Впав кисень у крові, - у МОЗ розповіли про стан жінки з коронавірусом

У жінки, в якої 12 березня в Житомирській області був зафіксований лабораторно підтверджений випадок COVID-19, вранці 13 березня почав падати рівень кисню в крові, через що було прийнято рішення підключити її до апарату штучного дихання.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я "Коронавирус_инфо"

"В ізольованої пацієнтки діагностовано пневмонію, вранці почав падати рівень кисню в крові. Лікарями прийнято рішення підключити її до апарату штучного дихання. Наразі пацієнтка знаходиться у стабільному стані. До Радомишля направлено інфекціоніста, анестезіолога, пульмонолога", - йдеться в ньому.

Також в МОЗ повідомили, що близькі родичі інфікованої жінки з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала перебувають під наглядом лікарів. Визначення та робота із контактними особами продовжується.

МОЗ України зазначає, вразливою групою для зараження коронавірусом є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань.

Як повідомляли Українькі Новини, у жінки в Житомирській області COVID-19 виявили після повернення з Польщі. Крім неї вчора, 12 березня, підтвердили ще 1 випадок зараження COVID-19.