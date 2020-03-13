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  • У підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу. Режим пропуску на КПВВ змінять
13 березня 2020, пʼятниця, 12:07 43
Медицина 2020-03-13T12:37:46+02:00
Українські Новини
У підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу. Режим пропуску на КПВВ змінять

У підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу. Режим пропуску на КПВВ змінять

Ярина Вацяк
Новини ДНР, коронавірус в Україні, коронавірус в ДНР, Коронавірус в Горлівці
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

У Горлівці на контрольованих територіях "Донецької народної республіки" зареєстровано 12 випадків коронавірусу, в той час, як в Україні виявили 3 випадки захворювання коронавірусом.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, виступаючи за зміни режиму на пунктах пропуску з окупованими територіями, пише ZN.ua.

"Зараз у нас є попередня інформація про 12 випадків коронавірусу, який поширився в Горлівці. Тому ми маємо зробити контроль", - заявив Аваков під час виїзного засідання Кабміну.

Він розповів, що для іноземців можуть ввести 100-відсотковий режим обмежень для іноземних громадян на наших пунктах пропуску".

"Ми також пропонуємо пропускати громадян України, у яких є реєстрація на неокупованій території. Аваков пояснив, що якщо у громадян України, які живуть у ОРДЛО, немає реєстрації на території підконтрольній владі, їх не пропустять через КПВВ, поки діє карантин", - додав Аваков.

Як повідомляли Українські Новини, у Житомирській області 71-річну жінку, у якої виявили коронавірус, підключили до апарату штучного дихання.

За станом на ранок п'ятниці 13 березня у світі кількість інфікованих коронавірусом зросла на 7 733 до 131 851 людей.

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У підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу. Режим пропуску на КПВВ змінять
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