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13 березня 2020, пʼятниця, 09:32 16
Економіка 2020-03-13T11:00:03+02:00
Українські Новини
НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти

НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти

Ярина Вацяк
НБУ, Гроші, гривні, Коронавірус, коронавірус в Україні
Гривні
Гривні

Національний банк під час знезараження від коронавірусу банкнот гривні буде тримати їх в окремому приміщенні 14 днів, а потім проводити температурну обробку, а також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Про це Українським Новинам повідомили в НБУ.

"З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівку, що Національний банк України буде отримувати від банків, спочатку будуть зберігатися в окремому сховищі протягом не менше 14 днів. Цей термін значно перевищує період виживання коронавіруса на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними)", - сказали в НБУ.

Тільки після цього періоду зберігання буде здійснюватися обробка банкнот з допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.

Банкноти, придатні для повернення в обіг, будуть упаковуватися в пачки і термозбіжну плівку.

На цьому етапі пачки банкнот в термостійкій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що також сприятиме боротьбі з вірусом.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Тим часом, в Україні підтвердили 12 березня ще 2 випадки зараження COVID-19.

 

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