НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти

Національний банк під час знезараження від коронавірусу банкнот гривні буде тримати їх в окремому приміщенні 14 днів, а потім проводити температурну обробку, а також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Про це Українським Новинам повідомили в НБУ. "З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівку, що Національний банк України буде отримувати від банків, спочатку будуть зберігатися в окремому сховищі протягом не менше 14 днів. Цей термін значно перевищує період виживання коронавіруса на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними)", - сказали в НБУ. Тільки після цього періоду зберігання буде здійснюватися обробка банкнот з допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в обіг, будуть упаковуватися в пачки і термозбіжну плівку. На цьому етапі пачки банкнот в термостійкій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що також сприятиме боротьбі з вірусом. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня. Тим часом, в Україні підтвердили 12 березня ще 2 випадки зараження COVID-19.