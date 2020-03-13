НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти

Національний банк під час знезараження від коронавірусу банкнот гривні буде тримати їх в окремому приміщенні 14 днів, а потім проводити температурну обробку, а також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Про це Українським Новинам повідомили в НБУ.

"З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівку, що Національний банк України буде отримувати від банків, спочатку будуть зберігатися в окремому сховищі протягом не менше 14 днів. Цей термін значно перевищує період виживання коронавіруса на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними)", - сказали в НБУ.

Тільки після цього періоду зберігання буде здійснюватися обробка банкнот з допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.

Банкноти, придатні для повернення в обіг, будуть упаковуватися в пачки і термозбіжну плівку.

На цьому етапі пачки банкнот в термостійкій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що також сприятиме боротьбі з вірусом.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Тим часом, в Україні підтвердили 12 березня ще 2 випадки зараження COVID-19.