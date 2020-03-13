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13 березня 2020, пʼятниця, 08:52 27
Медицина 2020-03-13T09:07:44+02:00
Українські Новини
В Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, які контактували з жінкою з коронавірусом, 2 - кияни

В Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, які контактували з жінкою з коронавірусом, 2 - кияни

Ярина Вацяк
коронавірус в Україні, Covid-19, коронавірус в Києві, Коронавірус в Радомишлі
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В Житомирській області ізолювали 22 осіб, які контактували з інфікованою коронавірусом пенсіонеркою з Радомишля.

Про це голова Радомишльської райдержадміністрації Віктор Пулковський повідомив в коментарі Hromadske.

"Це коло людей, які безпосередньо контактували — ці люди ізольовані і перебувають під наглядом лікарів вдома", — сказав він, уточнивши, що всі ці люди погодилися на самоізоляцію добровільно, а двоє з них — не місцеві, а жителі Києва, їх ізолювали там.

"Щодо киян — це опрацьована інформація, з ними проведена бесіда, і далі контакти їх опрацьовуються. Але вже я цього не знаю, я не в Києві, то вже відповідні служби працюють", — додав чиновник.

Водночас Пулковський спростував інформацію про оголошення надзвичайного стану в районі, але припустив, що це може статися.

"Завтра (13 березня — ред.) о 9 ранку ще одне засідання — ми чекаємо вказівок від Житомира ... Стан людей у Радомишлі спокійний, паніки немає. Ми досить швидко зреагували, відразу знайдені люди", — зазначив чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок п'ятниці 13 березня у світі кількість інфікованих на коронавірус зросла на 7 733 до 131 851 людина в той час, як в Україні підтвердили 12 березня ще 2 випадки зараження COVID-19.

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