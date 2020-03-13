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  • У трьох пасажирів рейсу "Мілан-Київ" коронавірус не виявили, - МОЗ
13 березня 2020, пʼятниця, 08:30 14
Політика 2020-03-13T08:37:07+02:00
Українські Новини
У трьох пасажирів рейсу "Мілан-Київ" коронавірус не виявили, - МОЗ

У трьох пасажирів рейсу "Мілан-Київ" коронавірус не виявили, - МОЗ

Надежда Комендантова
МОЗ, Мілан, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії

В той час, як Міністерство інфраструктури планує евакуювати українців з Італії, де посилили карантин, три іноземці, які прилетіли рейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з Мілана до Києва, були доставлені в Олександрівську лікарню для перевірки на наявність або відсутність коронавірусної інфекції, при цьому лабораторними дослідженнями коронавірусну інфекцію у них не виявлено.

Про це в ході ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми сьогодні (12 березня) доставили трьох пасажирів в Олександрівську лікарню, їм зроблять діагностичні дослідження на наявність або відсутність коронавірусної інфекції", - сказав він.

У свою чергу президент МАУ Євген Дихне повідомив, що даний літак буде продезінфікований.

"Згідно інструкцій, прописаних нам МОЗ, ми кожен літак обслуговуємо додатково дезінфекційними засобами, при цьому робиться дезінфекція практично всіх поверхонь в літаку", - сказав він.

За словами Дихне, команда літака буде відпочивати згідно стандартного графіка і якщо будуть додаткові інструкції з боку МОЗ компанія їх буде виконувати.

У той же час пізніше в ході ефіру Ляшко уточнив, що у доставлених в Олександрівську лікарню іноземців коронавірусна інфекція не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні були зареєстровані два нових випадки захворювання коронавірусом: у жінки з Житомирської області і у чоловіка з Чернівецької області. 3 березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавирусной інфекцією в Чернівецькій області.

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