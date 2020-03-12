Дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові перенесли, а "Книжковий арсенал" готові перенести

Фестиваль дитячого читання "Книгоманія" у Львові організатори Дитячого форуму вирішили перенести на вересень 2020 через введеного по всій Україні карантин через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Форуму.

"Усвідомлюючи свою відповідальність перед учасниками, відвідувачами, співорганізаторами та партнерами, ми прийняли рішення про перенесення Фестивалю дитячого читання "Книгоманія" – Дитячого форуму на вересень 2020 року згідно з рекомендаціями міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові", - йдеться в повідомленні.

Фестиваль дитячого читання "Книгоманія" відбудеться 17-20 вересня, одночасно з 27 BookForum.

В свою чергу пресслужба Мистецького арсеналу також змінює роботу через карантин.

"Мистецький арсенал планує записати та оприлюднити онлайн безпрецедентну кількість відео про виставку, а також відео кураторських екскурсій та зустрічей з митцями, щоб усі охочі могли дистанційно ознайомитися з новим проєктом "Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть". Арсенал і кураторки проєкту Ірина Боровець та Катерина Підгайна працювали над його підготовкою майже два роки, він розповідає про понад столітню трансформацію українського "мистецтва лінії та крапки"", - йдеться в повідомленні.

Водночас Мистецький арсенал налаштований на проведення Х Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал", який заплановано на травень 2020 року. Однак зазначають, у випадку, якщо зростання загрози Мистецький арсенал готовий перенести проведення Книжкового Арсеналу на інший період.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.

Тим часом, українці почали витрачати в продуктових магазинах вдвічі більше після введення в Україні карантину через коронавірус порівняно із звичайними буднями.