підписатися на розсилку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 березня 2020, четвер, 21:23 4
Суспільство 2020-03-12T21:30:02+02:00
Українські Новини
Дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові перенесли, а "Книжковий арсенал" готові перенести

Дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові перенесли, а "Книжковий арсенал" готові перенести

Ярина Вацяк
Книжковий арсенал, Львівський форум видаців, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус, Книгоманія, Дитячий форум
Книжковий Арсенал
Книжковий Арсенал

Фестиваль дитячого читання "Книгоманія" у Львові організатори Дитячого форуму вирішили перенести на вересень 2020 через введеного по всій Україні карантин через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Форуму.

"Усвідомлюючи свою відповідальність перед учасниками, відвідувачами, співорганізаторами та партнерами, ми прийняли рішення про перенесення Фестивалю дитячого читання "Книгоманія" – Дитячого форуму на вересень 2020 року згідно з рекомендаціями міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові", - йдеться в повідомленні.

Фестиваль дитячого читання "Книгоманія" відбудеться 17-20 вересня, одночасно з 27 BookForum.

В свою чергу пресслужба Мистецького арсеналу також змінює роботу через карантин.

"Мистецький арсенал планує записати та оприлюднити онлайн безпрецедентну кількість відео про виставку, а також відео кураторських екскурсій та зустрічей з митцями, щоб усі охочі могли дистанційно ознайомитися з новим проєктом "Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть". Арсенал і кураторки проєкту Ірина Боровець та Катерина Підгайна працювали над його підготовкою майже два роки, він розповідає про понад столітню трансформацію українського "мистецтва лінії та крапки"", - йдеться в повідомленні.

Водночас Мистецький арсенал налаштований на проведення Х Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал", який заплановано на травень 2020 року. Однак зазначають, у випадку, якщо зростання загрози Мистецький арсенал готовий перенести проведення Книжкового Арсеналу на інший період.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.

Тим часом, українці почали витрачати в продуктових магазинах вдвічі більше після введення в Україні карантину через коронавірус порівняно із звичайними буднями.

Більше новин про: Книжковий арсенал Львівський форум видаців коронавірус в Україні карантин через коронавірус Книгоманія Дитячий форум

В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус
Новини
Дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові перенесли, а "Книжковий арсенал" готові перенести 21:23
НБУ рекомендує в період карантину користуватися безготівковим розрахунком 20:54
Українці купують вдвічі більше продуктів і в півтора раза - ліків, - співзасновник Monobank 20:48 Інфографіка
Ексміністр соцполітики Соколовська стала заступником Єрмака 20:33
Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ 20:15
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів 13:58
Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили 21:48
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
Радикали напали на Сивохо під час презентації платформи примирення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok