підписатися на розсилку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Українці купують вдвічі більше продуктів і в півтора раза - ліків, - співзасновник Monobank
12 березня 2020, четвер, 20:48 4 Інфографіка
Економіка 2020-03-12T21:11:12+02:00
Українські Новини
Українці купують вдвічі більше продуктів і в півтора раза - ліків, - співзасновник Monobank

Українці купують вдвічі більше продуктів і в півтора раза - ліків, - співзасновник Monobank

Ярина Вацяк
ліки, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус
Продукти
Продукти

Українці почали витрачати в продуктових магазинах вдвічі більше порівняно із звичайними буднями після введення в Україні карантину через коронавірус.

Про це свідчать дані на основі моніторингу клієнтів Monobank, які наводить співзасновник банку Олег Гороховський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

"Два цікавих графіки, які показують рівень занепокоєння наших клієнтів. Графік 1. Сума витрат у продуктових магазинах зросла майже вдвічі порівняно із звичайними буднями і в півтора рази порівняно з суботами", - пише Гороховський.

Графік 1Графік 1

Крім того, він зазначив, що сума витрат українців в аптеках зросла майже в півтора рази.

"Водночас кількість покупок в категорії Продукти і Аптеки (графік 2) майже не змінилися. Це говорить про те, що збільшився середній чек. Висновок: Українці активно запасаються продуктами і ліками. Спостерігаємо далі", - підсумував Гороховський.

Графік 2Графік 2

Як повідомляли Українські Новини, у ФРН оприлюднений список продуктів і речей, який потрібно мати на випадок поширення епідемії коронавіруса і карантину у зв'язку з цим.

Тим часом, в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.

Більше новин про: ліки коронавірус в Україні карантин через коронавірус

В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус
Новини
НБУ рекомендує в період карантину користуватися безготівковим розрахунком 20:54
Українці купують вдвічі більше продуктів і в півтора раза - ліків, - співзасновник Monobank 20:48 Інфографіка
Ексміністр соцполітики Соколовська стала заступником Єрмака 20:33
Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ 20:15
Росія закриває кордон для італійців 20:01
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів 13:58
Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили 21:48
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
Радикали напали на Сивохо під час презентації платформи примирення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok