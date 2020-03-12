Українці купують вдвічі більше продуктів і в півтора раза - ліків, - співзасновник Monobank

Українці почали витрачати в продуктових магазинах вдвічі більше порівняно із звичайними буднями після введення в Україні карантину через коронавірус.

Про це свідчать дані на основі моніторингу клієнтів Monobank, які наводить співзасновник банку Олег Гороховський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

"Два цікавих графіки, які показують рівень занепокоєння наших клієнтів. Графік 1. Сума витрат у продуктових магазинах зросла майже вдвічі порівняно із звичайними буднями і в півтора рази порівняно з суботами", - пише Гороховський.

Графік 1

Крім того, він зазначив, що сума витрат українців в аптеках зросла майже в півтора рази.

"Водночас кількість покупок в категорії Продукти і Аптеки (графік 2) майже не змінилися. Це говорить про те, що збільшився середній чек. Висновок: Українці активно запасаються продуктами і ліками. Спостерігаємо далі", - підсумував Гороховський.

Графік 2

Як повідомляли Українські Новини, у ФРН оприлюднений список продуктів і речей, який потрібно мати на випадок поширення епідемії коронавіруса і карантину у зв'язку з цим.

Тим часом, в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.