Ексміністр соцполітики Соколовська стала заступником Єрмака

Зеленський призначив колишнього міністра соціальної політики Юлію Соколовську, яка раніше отримувала 3 надбавки і зарплату 40 тисяч, заступником керівника Офісу Президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Соколовська призначена указом Президента №78.

"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу Президента України", - сказано в ньому.

Соколовська займала посаду міністра соціальної політики з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня новий Кабінет Міністрів прийняв присягу.

Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що спричинило за собою відставку всього уряду.