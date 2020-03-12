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12 березня 2020, четвер, 20:33 12
Політика 2020-03-12T21:00:02+02:00
Українські Новини
Ексміністр соцполітики Соколовська стала заступником Єрмака

Ексміністр соцполітики Соколовська стала заступником Єрмака

Влада Билоус
Міністерство соціальної політики України, Кабінет Міністрів, Андрій Єрмак, Президент Володимир Зеленський, Офіс Президента України, Юлія Соколовська

Зеленський призначив колишнього міністра соціальної політики Юлію Соколовську, яка раніше отримувала 3 надбавки і зарплату 40 тисяч, заступником керівника Офісу Президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Соколовська призначена указом Президента №78.

"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу Президента України", - сказано в ньому.

Соколовська займала посаду міністра соціальної політики з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня новий Кабінет Міністрів прийняв присягу.

Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що спричинило за собою відставку всього уряду.

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