Ексміністр соцполітики Соколовська стала заступником Єрмака

Зеленський призначив колишнього міністра соціальної політики Юлію Соколовську, яка раніше отримувала 3 надбавки і зарплату 40 тисяч, заступником керівника Офісу Президента. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини. Соколовська призначена указом Президента №78. "Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу Президента України", - сказано в ньому. Соколовська займала посаду міністра соціальної політики з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Як повідомляли Українські Новини, 4 березня новий Кабінет Міністрів прийняв присягу. Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що спричинило за собою відставку всього уряду.