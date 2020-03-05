Быший министр Соколовская получила три надбавки и заработала более 40 тыс. гривен

Заработная плата бывшего министра социальной политики Юлии Соколовской за февраль составила 51 тыс. гривен, хотя за декабрь составила 217 тыс. гривен. Ее заместители получили от 32 тыс. до 38 тыс. гривен, государственный секретарь министерства - 61 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Соколовской в феврале, составила 51 314 гривен, из них должностной оклад - 12 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 880 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 000 гривен, командировочные за январь - 4 235 гривен, командировочные за февраль - 19 123 гривны, индексация - 769 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 41 308 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Наталии Ненюченко составила 38 080 гривен, замов Олега Коваля - 32 475 гривен, Виталия Музыченко - 34 640 гривен, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского составила 35 443 гривны и госсекретаря Елены Богачовой - 61 280 гривен (в том числе премия за январь - 10 080 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, Рада утвердила новый состав Кабмина. Помимо этого в Украине сменился премьер-министр, и на место Гончарука назначили Шмыгаля, который не планирует существенно менять курс предыдущего состава Кабмина.