Словаччина оголосила про надзвичайні заходи через коронавірус

Словаччина оголосила про надзвичайні заходи на 14 днів для боротьби з поширенням коронавірусу, на який захворіли 124 тис. осіб, включаючи закриття міжнародних аеропортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання SME.

Всі три аеропорти з міжнародними рейсами - Братислава, Кошице та Попрад - будуть закриті для пасажирів, але залишаться відкритими для приватних і вантажних рейсів.

Зупиняється рух поїздів та автобусів міжнародного сполучення через Словаччину. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів відбуватися за режимом святкових днів.

Всі, хто повернеться з-за кордону, повинні будуть перейти на домашній карантин на 14 днів.

Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри і аквапарки. Торгові центри будуть закриті протягом найближчих вихідних, відкриті тільки продуктові магазини та аптеки.

У клієнтських центрах, районних органах влади і офісах соціальних служб вводиться обмежений графік роботи. Вони будуть відкриті тільки три години і кількість клієнтів також буде обмежено.

З 13 березня запроваджується прикордонний контроль на всіх пунктах пропуску. Людям буде дозволено в'їзд в Словаччину тільки за умови наявності посвідки на постійне або тимчасове проживання.



Як повідомляли Українські Новини, Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус.



Раніше один з гравців баскетбольної команди пожартував над коронавірусом і через два дні заразився ним.