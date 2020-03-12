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12 березня 2020, четвер, 18:54 13
Світ 2020-03-12T19:15:01+02:00
Українські Новини
Словаччина оголосила про надзвичайні заходи через коронавірус

Словаччина оголосила про надзвичайні заходи через коронавірус

Валерия Драгомирова
Надзвичайний стан, Коронавірус, Коронавірус у Словаччині
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Словаччина оголосила про надзвичайні заходи на 14 днів для боротьби з поширенням коронавірусу, на який захворіли 124 тис. осіб, включаючи закриття міжнародних аеропортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання SME.

Всі три аеропорти з міжнародними рейсами - Братислава, Кошице та Попрад - будуть закриті для пасажирів, але залишаться відкритими для приватних і вантажних рейсів.

Зупиняється рух поїздів та автобусів міжнародного сполучення через Словаччину. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів відбуватися за режимом святкових днів.

Всі, хто повернеться з-за кордону, повинні будуть перейти на домашній карантин на 14 днів.

Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри і аквапарки. Торгові центри будуть закриті протягом найближчих вихідних, відкриті тільки продуктові магазини та аптеки.

У клієнтських центрах, районних органах влади і офісах соціальних служб вводиться обмежений графік роботи. Вони будуть відкриті тільки три години і кількість клієнтів також буде обмежено.

З 13 березня запроваджується прикордонний контроль на всіх пунктах пропуску. Людям буде дозволено в'їзд в Словаччину тільки за умови наявності посвідки на постійне або тимчасове проживання.


Як повідомляли Українські Новини, Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус.

Раніше один з гравців баскетбольної команди пожартував над коронавірусом і через два дні заразився ним.

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