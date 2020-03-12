Один из игроков баскетбольной команды пошутил над коронавирусом и через два дня заразился им

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на неопределенный срок остановила сезон после того, как у одного из игроков команды "Юта Джаз" обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы лиги.

"НБА приостанавливает все матчи после окончания игрового дня в среду до дальнейших сообщений. НБА использует этот перерыв для определения дальнейших шагов относительно пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Отмечается, что результат анализа стал известен незадолго до матча между командами "Юта Джаз" и "Оклахома-Сити Тандер", матч сразу отменили.

В дальнейшем стало известно, что игроком, который заболел, оказался центровой "Юты Джаз" Руди Гобер.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.

Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi — Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020

За два дня до результатов анализа на пресс-конференции Гобер в прямом смысле пощупал все микрофоны и диктофоны журналистов. Так он пошутил над паникой и мерами безопасности, которые приняла НБА из-за коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей из-за эпидемии коронавируса.