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  • Один из игроков баскетбольной команды пошутил над коронавирусом и через два дня заразился им
12 марта 2020, четверг, 18:22 39
Мир 2020-03-12T18:22:23+02:00
Українські Новини
Один из игроков баскетбольной команды пошутил над коронавирусом и через два дня заразился им

Один из игроков баскетбольной команды пошутил над коронавирусом и через два дня заразился им

Елизавета Кесельман
Баскетбол, Баскетболист, Коронавирус, НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на неопределенный срок остановила сезон после того, как у одного из игроков команды "Юта Джаз" обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы лиги.

"НБА приостанавливает все матчи после окончания игрового дня в среду до дальнейших сообщений. НБА использует этот перерыв для определения дальнейших шагов относительно пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что результат анализа стал известен незадолго до матча между командами "Юта Джаз" и "Оклахома-Сити Тандер", матч сразу отменили.

В дальнейшем стало известно, что игроком, который заболел, оказался центровой "Юты Джаз" Руди Гобер.

 

За два дня до результатов анализа на пресс-конференции Гобер в прямом смысле пощупал все микрофоны и диктофоны журналистов. Так он пошутил над паникой и мерами безопасности, которые приняла НБА из-за коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

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