Один из игроков баскетбольной команды пошутил над коронавирусом и через два дня заразился им

"НБА приостанавливает все матчи после окончания игрового дня в среду до дальнейших сообщений. НБА использует этот перерыв для определения дальнейших шагов относительно пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW

Отмечается, что результат анализа стал известен незадолго до матча между командами "Юта Джаз" и "Оклахома-Сити Тандер", матч сразу отменили.

В дальнейшем стало известно, что игроком, который заболел, оказался центровой "Юты Джаз" Руди Гобер.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.



Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi