Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ

В той час, як в Україні ввели карантин через розповсюдження коронавірусу по всьому світу, в аптеках люди масово скуповують медичні маски й антисептики. Але засіб для дезінфекції можна зробити самостійно. Рекомендації про те, як зробити спиртовмісний антисептик, дає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Щоб приготувати 1 літр антисептика необхідно взяти:

ізопропіловий спирт 99,8% - 751,5 мл (або етанол 96% - 833,3 мл);

перекис водню 3% - 41,7 мл;

гліцерин 98% - 14,5 мл;

охолоджену кип'ячену або стерильну дистильовану воду.

Спосіб приготування

У великий бутель або ємність необхідно налити спирт. Потім додати туди перекис водню і гліцерин. Після цього потрібно розвести все це до необхідної консистенції за допомогою води. Потім розчин необхідно розмішати шляхом легкого струшування, якщо це можливо, або з використанням лопатки.

Перед використанням слід помістити флакони з антисептиком на карантин на 72 години. Це необхідно для того, щоб знищити спорові форми мікроорганізмів, які можуть бути присутніми в спирті або у флаконах.

Завдаючи антисептик на руки, необхідно стежити, щоб він покривав усю поверхню шкіри рук. Обробляти руки треба не менше 30 секунд, особливу увагу слід приділити нігтям (на них накопичується більше бруду).

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