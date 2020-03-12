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12 березня 2020, четвер, 20:15 24
Суспільство 2020-03-12T21:15:03+02:00
Українські Новини
Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ

Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ

Елена Новикова
ВООЗ, Коронавірус, засоби від коронавірусу, рецепт антисептика, спосіб приготування, антисептик

В той час, як в Україні ввели карантин через розповсюдження коронавірусу по всьому світу, в аптеках люди масово скуповують медичні маски й антисептики. Але засіб для дезінфекції можна зробити самостійно. Рекомендації про те, як зробити спиртовмісний антисептик, дає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Щоб приготувати 1 літр антисептика необхідно взяти:

  • ізопропіловий спирт 99,8% - 751,5 мл (або етанол 96% - 833,3 мл);
  • перекис водню 3% - 41,7 мл;
  • гліцерин 98% - 14,5 мл;
  • охолоджену кип'ячену або стерильну дистильовану воду.

Спосіб приготування

У великий бутель або ємність необхідно налити спирт. Потім додати туди перекис водню і гліцерин. Після цього потрібно розвести все це до необхідної консистенції за допомогою води. Потім розчин необхідно розмішати шляхом легкого струшування, якщо це можливо, або з використанням лопатки.

Перед використанням слід помістити флакони з антисептиком на карантин на 72 години. Це необхідно для того, щоб знищити спорові форми мікроорганізмів, які можуть бути присутніми в спирті або у флаконах.

Завдаючи антисептик на руки, необхідно стежити, щоб він покривав усю поверхню шкіри рук. Обробляти руки треба не менше 30 секунд, особливу увагу слід приділити нігтям (на них накопичується більше бруду).

Раніше Українські Новини повідомляли про те, як приготувати антисептик без спирту.

Також про те, як захиститися від коронавірусу.

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