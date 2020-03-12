підписатися на розсилку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 березня 2020, четвер, 17:31 18
Транспорт 2020-03-12T19:30:03+02:00
Українські Новини
МАУ скасовує 2 тисячі рейсів через коронавірус: що робити пасажирам

МАУ скасовує 2 тисячі рейсів через коронавірус: що робити пасажирам

Ярина Вацяк
МАУ, скасування рейсів, Коронавірус в світі, карантин через коронавірус, коронавірсу
МАУ
МАУ

Навесні 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати близько 2 тис. рейсів.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ буде продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами і одночасно балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, введених низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2 000 рейсів", - сказано в ньому.

Зазначається, що авіакомпанія тісно співпрацює з національними та міжнародними органами в питаннях недопущення подальшого розповсюдження коронавірусу і виконує всі вимоги Всесвітньої організації здоров'я, Міністерства охорони здоров'я та країн призначення.

Пасажирам перевіряти статус своїх рейсів за кілька днів до вильоту, а також стежити за правилами в'їзду країн, в які вони направляються.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ безкоштовно змінить дату вильоту в Італію.

Інші українські авіакомпанії скасовують рейси в країни з коронавірусом.

Більше новин про: МАУ скасування рейсів Коронавірус в світі карантин через коронавірус коронавірсу

МАУ скасовує низку рейсів в 16 країн через коронав...
Через коронавірус Wizz Air масово скасовує рейси в...
ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу...
Палац Україна розповів, що буде через карантин з В...
МОЗ не знає, скільки людей померли від пневмонії в епідсезоні 2019/2020
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус
Новини
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
Словаччина оголосила про надзвичайні заходи через коронавірус 18:54
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус 18:25
У скандальному конкурсі в Одеському облздраві бере участь фейковий "проректор" ОНМедУ Данильченко, – ЗМІ 18:10
Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу 18:07
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів 13:58
Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили 21:48
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok