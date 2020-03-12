МАУ скасовує 2 тисячі рейсів через коронавірус: що робити пасажирам

Навесні 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати близько 2 тис. рейсів.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ буде продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами і одночасно балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, введених низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2 000 рейсів", - сказано в ньому.

Зазначається, що авіакомпанія тісно співпрацює з національними та міжнародними органами в питаннях недопущення подальшого розповсюдження коронавірусу і виконує всі вимоги Всесвітньої організації здоров'я, Міністерства охорони здоров'я та країн призначення.

Пасажирам перевіряти статус своїх рейсів за кілька днів до вильоту, а також стежити за правилами в'їзду країн, в які вони направляються.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ безкоштовно змінить дату вильоту в Італію.

Інші українські авіакомпанії скасовують рейси в країни з коронавірусом.