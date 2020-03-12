СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Дело закрыто на основании части 1 пункта 2 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

На данный момент решение СБУ о закрытии дела прокуратура не отменяла.

При этом СБУ отказалось предоставить постановление о закрытии дела.

Как сообщали Українськi Новини, 2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве.

А тем временем, жизни Шокина грозит опасность: адвокат заявил о необходимости госохраны для екс-генпрокурора.

Также ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.

Также ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина.