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12 марта 2020, четверг, 07:00 714 Документ
Политика 2020-03-12T07:00:02+02:00
Українські Новини
СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

Надежда Комендантова
СБУ, Виктор Шокин, Покушение на Шокина
Экс-генпрокурор Шокин. Фото: 112.ua
Экс-генпрокурор Шокин. Фото: 112.ua

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Дело закрыто на основании части 1 пункта 2 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

На данный момент решение СБУ о закрытии дела прокуратура не отменяла.

При этом СБУ отказалось предоставить постановление о закрытии дела.

Как сообщали Українськi Новини, 2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве.

А тем временем, жизни Шокина грозит опасность: адвокат заявил о необходимости госохраны для екс-генпрокурора.

Также ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.

Также ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина.

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