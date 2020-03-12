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12 березня 2020, четвер, 16:32 8
Спорт 2020-03-12T16:45:09+02:00
Українські Новини
Чемпіонати Іспанії та Італії йдуть на карантин через коронавіруса

Чемпіонати Іспанії та Італії йдуть на карантин через коронавіруса

Кира Молчанова
Футбол, Карантин, Іспанія, Італія, коронавірус в Європі
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Керівництво Чемпіонатів з футболу двох країн зупинило проведення ігор через поширення коронавірусу.

Чемпіонат Іспанії скасував ігри після того, як в одного з гравців баскетбольної команди Реала виявили CoVid-19 і весь клуб відправили на карантин.

Про це повідомляє ресурс Football.ua з посиланням на прес-службу Чемпіонату Іспанії.

"Враховуючи нові обставини, що з'явилися вранці – карантин в Реалі і можливі випадки захворювання в інших клубах – Ла Ліга вважала за необхідне перейти до наступної фази протидії коронавирусу CoVid-19. Чемпіонат призупинено як мінімум на два найближчих тури", — йдеться в заяві Ла Ліги.

Після того, як закінчиться термін карантину, в Іспанії вирішать, чи будуть ще продовжувати обмеження. Таким чином, карантин в іспанському футболі триватиме як мінімум до 22 березня включно.

До цього прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив, що всі спортивні змагання країни, включаючи Серію А, будуть припинені через епідемію коронавірусу, — пише Football Italia.

"Часу більше немає, цифри говорять про значне зростання заразності і смертності. Я підпишу новий указ, який можна узагальнити однією фразою: "Я залишаюся вдома". У нас також є більш суворі міри для спортивних заходів. Серія А і всі турніри припинені. Шанувальники повинні прийняти це", — заявив Джузеппе Конте на прес-конференції.

Як повідомляли Українські Новини, наступні матчі Української прем'єр-ліги з футболу та кубку України будуть проходити без глядачів через карантин до 3 квітня.

До цього Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявляв, що не планує на даний момент переносити проведення європейського футбольного чемпіонату з-за спалаху коронавіруса.

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