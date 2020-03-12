Коронавірус може призвести до уповільнення економічної активності в Україні, - НБУ

Нацбанк відзначає, що коронавірус, який оголосили пандемією, може привести до рецесії світової економіки та уповільнення економічної активності в Україні. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Укладення нової програми з МВФ зменшить уразливість економіки України в період турбулентності на світових ринках у часи пікових виплат по державному боргу. Також на сприйняття України інвесторами будуть впливати рішення українських судів про відповідальність і зобов'язання ексвласників неплатоспроможних банків перед державою", - йдеться в ньому.

У той же час, поширення коронавірусу може призвести до рецесії світової економіки та значного уповільнення економічної активності в Україні.

Істотне зниження світового попиту, а також переоцінка інвесторами ризиків країн, що розвиваються, може негативно позначитися на показниках зовнішньої торгівлі України та ускладнити залучення фінансування.

Актуальними залишаються також інші ризики: ескалація військового конфлікту на сході країни та нові торгові обмеження з боку Росії; скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови; збільшення волатильності світових цін на продукти харчування огляду на глобальні зміни клімату.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ може переглянути прогноз інфляції у квітні.

Також Національний банк знизив облікову ставку з 11% до 10%.