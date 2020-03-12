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12 марта 2020, четверг, 14:17 256
Экономика 2020-03-12T14:17:50+02:00
Українські Новини
НБУ может пересмотреть прогноз инфляции из-за коронавируса

НБУ может пересмотреть прогноз инфляции из-за коронавируса

Анна Рудык
НБУ, Инфляция, коронавирус в Украине, Covid-19
Инфляция. Фото: pixabay.com
Инфляция. Фото: pixabay.com

Национальный банк допускает пересмотр прогноза инфляции в апреле.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Январский прогноз Национального банка предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, однако он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий.

Отмечается, что до сих пор распространение коронавирусной инфекции имело ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику.

"Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта было более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. В то же время цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего, на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт", - говорится в нем.

Также отмечается, что украинский валютный рынок пока реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью.

Также, как сообщается, на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики; смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы; введение правительствами стран мер по недопущению распространения COVID-19.

Кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию в Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые недавно развернулись.

Как сообщали Українські Новини, НБУ рассказал, как будет работать банковская система во время карантина.

Тем временем в первый день карантина НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13-15 марта, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

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