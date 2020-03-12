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12 марта 2020, четверг, 14:21 22
Экономика 2020-03-12T14:22:07+02:00
Українські Новини
НБУ снизил учетную ставку до 10%

НБУ снизил учетную ставку до 10%

Надежда Комендантова
НБУ, Банки, Учетная ставка, инфляция в Украине
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua

Национальный банк снизил учетную ставку с 11% до 10%.

Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.

В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.

Также оба месяца несколько ниже прогноза была базовая инфляция.

Стремительные темпы замедления инфляции обусловлены дальнейшим отражением прошлогоднего укрепления гривны в стоимости товаров, значительным предложением большинства сырых продуктов питания, низкими ценам на энергоносители.

Эти факторы нивелировали эффект сильного потребительского спроса, который усиливался продолжающимся ростом реальных доходов населения.

Как сообщали Українськi Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре 2018 - до 18%, в апреле 2019 – снизил до 17,5%, в июле 2019 – до 17%, в сентябре 2019 – до 16,5%, в октябре 2019 – до 15,5%, в декабре 2019 – до 13,5%, в январе 2020 – до 11%.

Тем временем, НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020.

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