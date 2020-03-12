УЄФА в оперативновому порядку буде вирішувати, що робити з європейським футболом через пандемію COVID-19

Через спалах коронавируса COVID-19 перспективи європейського футболу стають все більш туманними. Як уже повідомляли Українські Новини, через пандемію, збірна України проведе товариські зустрічі зі збірними Франції (27 березня) і Польщі (31 березня) за порожніх трибун.

Крім того, агентстсво інформувало про те, що можуть бути призупинені і 2 найпопулярніших клубних турніра, що проводяться під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій: Ліга Чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА.

Тепер же керівники континентального футболу вирішили скликати все зацікавлені сторони з приводу комплексних перспектив проведення матчів як на клубному рівні, так і змагань збірних команд. Про це повідомляє офіційний портал Союзу європейських футбольних асоціацій.

"У світлі триваючого поширення COVID-19 в Європі, УЄФА сьогодні (12 березня, - ред) запросив представників усіх своїх 55 асоціацій, членів правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro взяти участь у відеоконференції, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Зустріч планується провести у вівторок 17 березня", - наголошується в офіційному повідомленні УЄФА.

Окремо зазначено, що серед тем відеоконференції будуть всі внутрішні і міжнародні турніри, в тому числі Євро-2020.

"Подальші заяви будуть після зустрічі", - резюмується в повідомленні УЄФА.

Між тим, раніше Українські Новини інформували, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), як головний орган управління континентальним футболом офіційно заявив про те, що не планує, на даний момент, переносити проведення європейського футбольного чемпіонату через спалах коронавируса.

"Євро-2020 стартує 12 червня в Римі. УЄФА знаходиться на зв'язку з представниками міжнародної та місцевої влади щодо ситуації з коронавірусом. Зараз немає необхідності міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде знаходитися під постійним контролем", - заявили в прес-службі УЄФА.