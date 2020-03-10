Футбольный матч между национальными командами Франции и Украины пройдет "за закрытыми дверями"

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины пройдет при пустых трибунах. Об этом заявил Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре, сообщает портал europe1.fr.

При этом глава ФФФ подтвердил, обе товарищеские игры "Ле Блё" против Украины и Финляндии в конце марта состоятся без зрителей в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Из-за распространяющегося вируса во Франции до 15 апреля действует запрет на проведение массовых мероприятий.

"Значительные финансовые затраты "поставлены на карту", но приоритетным вопросом является здоровье", - продолжил Ноэль Ле Грает, отметив, что ему пришлось "подождать", чтобы узнать, какие меры будут приняты для финала Кубка Франции, запланированного на 25 апреля также в Сен-Дени.

В минувший понедельник правительство Франции приняло ограничительные меры, запретив собрания более 1 тыс человек для борьбы с распространением нового коронавируса, который, как сообщается, заразил во Франции более 1600 человек.

Поединок действующих чемпионов мира и команды Андрея Шевченко состоится на Стад де Франс в Париже 27 марта.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса, сборная Украины проведет товарищескую встречу со сборной Польши при пустых трибунах.