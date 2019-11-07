Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до рекордных 101 млрд

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов по итогам прошедших 5 ноября аукционов увеличился на 1,07 млрд гривен и достиг исторического максимума – 100,99 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

С начала текущего года года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.

Объем долларовых ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года увеличился с 0,16 млрд гривен до 2,82 млрд гривен, в евро – с 0,05 млрд гривен до 1,37 млрд гривен (в эквиваленте).

В целом объем ОВГЗ в обращении с начала года увеличился на 6,7% – до 808,01 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 194,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

МВФ опубликовал новый World Economic Outlook (October 2019) [1], где обновил свою оценку прироста долларового эквивалента ВВП Украины в 2018 и 2019 г – до $130,9 и $150,4 млрд.