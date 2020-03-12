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12 березня 2020, четвер, 14:31 18
Фінанси 2020-03-12T16:30:03+02:00
Українські Новини
Нерезиденти з початку березня купили $160 млн, — НБУ

Нерезиденти з початку березня купили $160 млн, — НБУ

Кира Молчанова
НБУ, долари, банки нерезиденти
Долари. Гроші. Фото: pixabay
Долари. Гроші. Фото: pixabay

Нерезиденти з початку березня купили 160 млн доларів.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурий, передають Українські Новини.

За його даними, попит на валюту на міжбанку формують резиденти України.

"Попит від нерезидентів дуже невеликий. З початку місяця нерезиденти купили близько 160 млн доларів. Ми це пов'язуємо з психологічними факторами", — сказав Чурий.

За його словами, НБУ має достатній обсяг резервів і не планує змінювати політику.

"Поки немає ніяких планів вводити валютні обмеження. Введення обмежень буде мати негативний вплив на ринок", — підкреслив Чурий.

Як повідомляли Українські Новини, портфель облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) України у власності нерезидентів за підсумками минулих в кінці 2019 року аукціонів збільшився на 1,07 млрд гривень і досяг історичного максимуму – 100,99 млрд гривень.

За станом на 12 березня, Національний банк знизив облікову ставку з 11% до 10%.

Січневий прогноз Національного банку передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року, однак він може бути переглянутий у квітні в залежності від подальшого розвитку подій з епідемією коронавіруса.

 

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