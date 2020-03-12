Радикали напали на Сивохо під час презентації платформи примирення

У Києві радикали зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності. Її організатора — радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергія Сивохо — штовхнули, і він впав.

Відео того, як люди намагаються пройти на презентацію, а їх не пускає охорона, з'явився на каналі YouTube "Pavlovsky News".

https://www.youtube.com/watch?v=RkT_jM67SYo" frameborder="0" allowfullscreen>

На кадрах видно, як близько 50 людей намагаються пройти на презентацію, а охорона не дає їм відкрити двері. При цьому поліція не перешкоджає їхнім діям.

Невідомі називали Сивохо зрадником, вигукували: "Де ти був у 2014 році?"

Коли представники "Нацкорпусу" все ж потрапили на презентацію, між їх представниками та Сивохо зав'язалася словесна перепалка, в процесі якої радник покинув залу, а один з його опонентів штовхнув його — той упав. Після цього його під руки вивели з місця події.

Штовханина між представниками «Нацкорпусу» та Сергієм Сівохою pic.twitter.com/DXqxXeeP7g — hromadske (@HromadskeUA) March 12, 2020

"Деяким мир не потрібен. Вони хочуть війни. Бо війна — це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог. Дякую, всім хто прийшов сьогодні! Журналістам, нашим однодумцям і партнерам! Мир нам", - заявив радник секретаря РНБО в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо закликає ввести щорічний контроль перебування переселенців на контрольованій території замість двомісячного.

Радник секретаря Ради національної безпеки (РНБО) Сергій Сивохо для врегулювання війни на Донбасі розглядає церкву як "посередника".