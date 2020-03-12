Під час карантину банківська система працюватиме у звичайному режимі

На час карантину банківська система буде працювати в звичайному режимі.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

Як відзначили в НБУ, на даний момент банки є досить стійкими, високоліквідними і капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів.

Також вказується, що банківська система зараз має історично високі рівні ліквідності, проте при необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування.

"Нацбанк готовий заспокоїти валютний ринок, при необхідності і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань, як робив це минулого тижня і щодня на цьому тижні. Сьогодні ми маємо достатній запас міцності: міжнародні резерви України перевищують 26 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

НБУ додав, що готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення.

Як повідомляли Українські Новини, найбільші мережі кінотеатрів у Києві закрилися через карантин.

А терміни карантину в Україні можуть змінитися залежно від епідемситуації.