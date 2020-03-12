Через карантин не працюють найбільші мережі кінотеатрів в Києві

Мережа багатозальних кінотеатрів "Мультиплекс" призупинила роботу кінотеатрів у Києві через карантин.

Про це в соціальній мережі Facebook написав керівник, передають Українські Новини.

"Сьогодні рішенням постійної комісії КМДА з питань техногенної епідеміологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було введено в дію рішення про закриття кінотеатрів у місті Київ на період до 31 березня 2020 року. З високим ступенем ймовірності закриття будуть відбуватися і в інших містах країни протягом найближчих декількох днів; передбачаємо це. В період вимушеної паузи будемо фокусуватися на оновленні нашої стратегії, відточувати ділянки процесів, в яких ми ще не досягли досконалості в роботі з вами, формувати нові продукти", - написав він.

"Мультиплекс" відновить свою роботу з моменту офіційного закінчення національного карантину.

Також мережа кінотеатрів "Оскар" в Києві призупинила роботу до 3 квітня. Про це Українським Новинам повідомила адміністратор мережі кінотеатрів.

"Ми турбуємося про наших відвідувачів, тому кінотеатри не працюють через карантин", - сказала вона.

Дівчина зазначила, що громадяни, які купили квитки в кіно по інтернету, зможуть повернути назад заплачені гроші.

"Ми повертаємо гроші за вже придбані квитки на сеанс", - зазначила адміністратор.

Також в "Оскарі" повідомили, що через карантин мережа кінотеатрів понесе збитки, однак назвати суму збитків там відмовилися.

"Як Ви вважаєте, чи понесе кінотеатр через це збитки? Я думаю, відповідь очевидна," - підкреслила співрозмовник.

Як повідомляли Українські Новини, терміни карантину в Україні можуть змінитися залежно від епідемситуації.

Тим часом Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.