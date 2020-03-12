На Донбасі бойовики поранили бійця ЗСУ

Вчора, 11 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Поранений один український військовий. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Наголошується, що всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід.

"Вчора, 11 березня, в результаті обстрілу ворогом наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області.

Також бойовики 17 раз обстріляли позиції сил ООС 10 березня, 3 військових загинули, 7 поранено, 2 травмовані.

Тим часом Росія планує перевезти на Донбас чоловіка з симптомами коронавіруса.