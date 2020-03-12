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  • До 70% населення Німеччини, ймовірно, буде інфіковано коронавірусом, - Меркель
12 березня 2020, четвер, 08:15 5
Європа 2020-03-12T08:29:21+02:00
Українські Новини
До 70% населення Німеччини, ймовірно, буде інфіковано коронавірусом, - Меркель

До 70% населення Німеччини, ймовірно, буде інфіковано коронавірусом, - Меркель

Анна Рудык
Ангела Меркель, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Німеччині
Ангела Меркель
Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 70% населення Німеччини "ймовірно буде інфіковано" новим коронавірусом, через який по всій Україні вже оголосили карантин. Про це повідомляє ЄП з посиланням на DW.

Таку думку щодо поширення коронавірусу у Німеччині Меркель висловила на прес-конференції в Берліні.

"Коли вірус вже є на території, у населення немає імунітету і не існує лікування, тоді від 60% до 70% населення будуть заражені", - сказала вона.

Меркель зазначила, що необхідно максимально зосередитися на уповільненні поширення вірусу.

"Цей процес повинен бути зосереджений на тому, щоб не перевантажувати систему охорони здоров'я, уповільнюючи розповсюдження вірусу ... Мова йде про те, щоб виграти час", - додала вона.

Меркель виступила після того, як найпопулярніше щоденне видання Bild назвало ситуацію в Німеччині "коронахаосом".

Вона зазначила, що в четвер проведе зустріч з прем'єрами всіх 16 федеральних земель.

Міністр охорони здоров'я Йенс Шпан заявив, що закриття кордонів Німеччини для запобігання поширення вірусу не спрацює, і відхилив заклики заборонити в'їзд з Італії.

За останніми даними, в Німеччині зареєстрували 1296 випадків вірусу і дві смерті.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу.

Тим часом в Чернівецькій області ще у 11 осіб підозрюють коронавірус.

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