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12 березня 2020, четвер, 05:00 13
Суспільство 2020-03-12T08:30:02+02:00
Українські Новини
Кияни у березні отримають платіжки c перерахунком: які вони на вигляд

Кияни у березні отримають платіжки c перерахунком: які вони на вигляд

Таня Войтюк
Газ, Гаряче водопостачання, Комунальні тарифи, опалення, комуналка, комунальні платежі
Платіжки за комуналку перерахують
Платіжки за комуналку перерахують

Окрім того, що українцям потрібно вибрати договір на оплату комуналки, в березні єдина платіжка за комунальні послуги в Києві буде вказана з начисленнями за гаряче водопостачання та опалення в повному обсязі, а сума перерахунку за коефіцієнтом газу буде винесена в окрему колонку "перерахунок".

Про це повідомив генеральний директор "Центру комунального сервісу" (ЦКШ) Андрій Щербина, передає "Сьогодні".

"Також окремим рядком на лицьовій стороні рахунка-повідомлення в блоці "Київтеплоенерго" будуть вказані суми перерахунку за відповідними коефіцієнтами, які застосовані в поточному розрахунковому періоді. А саме: за послугу з опалення – 0,74, за послугу ГВП – 0,76. У відсотках – кияни заощадили за лютий на опаленні 26%, а на ГВС – 24%", – сказав Андрій Щербина.

Керівник ЦКШ також додав, що отримати консультацію за принципом "єдиного вікна" можна у 38 сервісних центрах ЦКШ, по телефону саll-центру: 247-40-40 і з допомогою сайту "Центру комунального сервісу", зокрема в розділі "Дистанційного обслуговування".

Нові платіжки за комуналкуНові платіжки за комуналку

Як повідомляли Українські Новини, набув чинності новий порядок відключення будинків від централізованого опалення і гарячої води.

Нагадаємо, Кабмін ввів граничні тарифи на тепло і гарячу воду для Києва і міст облзначенія.

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