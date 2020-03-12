Кияни у березні отримають платіжки c перерахунком: які вони на вигляд

Про це повідомив генеральний директор "Центру комунального сервісу" (ЦКШ) Андрій Щербина, передає "Сьогодні".

"Також окремим рядком на лицьовій стороні рахунка-повідомлення в блоці "Київтеплоенерго" будуть вказані суми перерахунку за відповідними коефіцієнтами, які застосовані в поточному розрахунковому періоді. А саме: за послугу з опалення – 0,74, за послугу ГВП – 0,76. У відсотках – кияни заощадили за лютий на опаленні 26%, а на ГВС – 24%", – сказав Андрій Щербина.

Керівник ЦКШ також додав, що отримати консультацію за принципом "єдиного вікна" можна у 38 сервісних центрах ЦКШ, по телефону саll-центру: 247-40-40 і з допомогою сайту "Центру комунального сервісу", зокрема в розділі "Дистанційного обслуговування".

Нові платіжки за комуналку

Як повідомляли Українські Новини, набув чинності новий порядок відключення будинків від централізованого опалення і гарячої води.

Нагадаємо, Кабмін ввів граничні тарифи на тепло і гарячу воду для Києва і міст облзначенія.