Вступил в силу новый порядок отключения домов от централизованного отопления и горячей воды

Вступила в силу новая редакция порядка отключения потребителей от систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передают Українськi Новини.\r\nПорядком предусматривается отключение от сетей централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды не только владельцев домов, но и владельцев отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме.\r\nПоследние имеют право отключить свою квартиру или нежилое помещение от централизованного отопления и горячего водоснабжения и установить систему индивидуального теплоснабжения, если по состоянию на 1 мая не менее 50% квартир и нежилых помещений этого дома были отключены от централизованных систем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОтключение должно происходить в межотопительный период и не позднее 1 октября.\r\nРешение об отключении принимается органом местного самоуправления по письменному заявлению владельца (совладельца), а не постоянно действующей комиссией, которая отныне является лишь консультативно-совещательным органом.\r\nНа официальных сайтах органов местного самоуправления и исполнителей соответствующих коммунальных услуг должна быть размещена информация о перечне многоквартирных домов, в которых не менее половины квартир и нежилых помещений отключены от централизованного отопления и горячего водоснабжения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в августе Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг централизованного теплоснабжения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКабмин ввел граничные тарифы на тепло и горячую воду для Киева и городов облзначения.\r\nВ аварийном состоянии находятся около трети теплосетей Украины.