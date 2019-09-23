Вступил в силу новый порядок отключения домов от централизованного отопления и горячей воды

Вступила в силу новая редакция порядка отключения потребителей от систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передают Українськi Новини.

Порядком предусматривается отключение от сетей централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды не только владельцев домов, но и владельцев отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Последние имеют право отключить свою квартиру или нежилое помещение от централизованного отопления и горячего водоснабжения и установить систему индивидуального теплоснабжения, если по состоянию на 1 мая не менее 50% квартир и нежилых помещений этого дома были отключены от централизованных систем.

Отключение должно происходить в межотопительный период и не позднее 1 октября.

Решение об отключении принимается органом местного самоуправления по письменному заявлению владельца (совладельца), а не постоянно действующей комиссией, которая отныне является лишь консультативно-совещательным органом.

На официальных сайтах органов местного самоуправления и исполнителей соответствующих коммунальных услуг должна быть размещена информация о перечне многоквартирных домов, в которых не менее половины квартир и нежилых помещений отключены от централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг централизованного теплоснабжения.

Кабмин ввел граничные тарифы на тепло и горячую воду для Киева и городов облзначения.

В аварийном состоянии находятся около трети теплосетей Украины.