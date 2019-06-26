Кабмин установил предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева

Кабинет Министров установил предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1 400 гривен\/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла для городов областного значения.\r\nСоответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.\r\nПри этом в случае отсутствия счетчика предельный размер тарифа установлен на уровне 35,21 гривен\/кв. м.\r\nТакже установлены предельные тарифы на горячее водоснабжение в размере 83,66 гривен\/куб. м при подключении полотенцесушителя и 75,74 гривен\/куб. м при отсутствии данного прибора.\r\nПротив принятия постановления выступили вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.\r\nЗубко и Маркарова подчеркнули, что установление предельных тарифов приведет к увеличению дефицита бюджета.\r\nКубив предлагал установить такие тарифы после проведения детального аудита теплоснабжающих предприятий.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине изменилась методика формирования платежек за тепло и воду.\r\nС 1 мая украинцы платят за коммуналку по новым правилам и могут заключать коллективные договора на жилищно-коммунальные услуги.