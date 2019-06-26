Кабмин установил предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева

Кабинет Министров установил предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1 400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла для городов областного значения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

При этом в случае отсутствия счетчика предельный размер тарифа установлен на уровне 35,21 гривен/кв. м.

Также установлены предельные тарифы на горячее водоснабжение в размере 83,66 гривен/куб. м при подключении полотенцесушителя и 75,74 гривен/куб. м при отсутствии данного прибора.

Против принятия постановления выступили вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Зубко и Маркарова подчеркнули, что установление предельных тарифов приведет к увеличению дефицита бюджета.

Кубив предлагал установить такие тарифы после проведения детального аудита теплоснабжающих предприятий.

Как сообщали Українські Новини, в Украине изменилась методика формирования платежек за тепло и воду.

С 1 мая украинцы платят за коммуналку по новым правилам и могут заключать коллективные договора на жилищно-коммунальные услуги.